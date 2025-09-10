بیستم شهریورماه سالروز شهادت اسوه تقوا، پرهیزکاری و ولایتمداری، آیت الله سید اسدالله مدنی آذرشهری در محراب نماز جمعه تبریز است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز آذربایجان شرقی چهل و چهار سال پیش آیت الله مدنی، نماینده امام خمینی در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز به دست منافقان کوردل ترور شد تا افتخار عنوان دومین شهید محراب انقلاب را به خود اختصاص دهد.

شهید آیت‌الله سیداسدالله مدنی در سال ۱۲۹۳ هجری شمسی در شهر آذرشهر دیده به جهان گشود.

وی نخستین عالم آذربایجانی بود که در سال ۱۳۴۲ شمسی در نجف از امام تبعیت کرد و در انتشار تلگراف آیت الله حکیم در حمایت از نهضت امام راحل نقش بسزایی داشت.

این عالم مجاهد در دوران طاغوت از هر فرصتی برای شناساندن چهره واقعی رژیم منحوس پهلوی استفاده می‌کرد. آیت اللّه مدنی از دوران جوانی وارد مبارزات سیاسی ـ اجتماعی شد.

او ارتباط مستمری با آیت الله کاشانی داشت و این رابطه به اندازه‌ای بود که وقتی آیت الله مدنی می‌خواست به تبریز مسافرت کند، مرحوم کاشانی در تلگرافی به آیت اللّه سید مهدی انگجی، دستور داد هنگام ورود این عالم شجاع به تبریز، وی را گرامی بدارد.

این سید بزرگوار حتی با فروش کتاب هایش، برخی از هزینه‌های مبارزه مسلحانه شهید نواب صفوی را می‌پرداخت. آیت الله مدنی محور مبارزات مردم زادگاهش آذرشهر علیه رژیم شاه بود و نقش مهمی در برچیدن مراکز فسق و فجور در این منطقه داشت.

مبارزات سیاسی آیت الله مدنی موجب دستگیری و تبعید وی به شهر‌های مختلف کشور از جمله همدان شد. در حادثه ۲۱ بهمن سال ۵۷، مردم همدان با محوریت آیت الله مدنی ستون زرهی لشکر ۸۱ کرمانشاه را که برای سرکوب حرکت انقلابی مردم تهران، عازم پایتخت بود متوقف کردند.

بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، آیت‌الله مدنی از سوی مردم همدان به نمایندگی مجلس خبرگان انتخاب شد.

حضرت امام خمینی (ره) بعد از شهادت آیت الله قاضی طباطبائی این عالم وارسته را به سمت امام جمعه تبریز و نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی منصوب کرد.

شهید مدنی پس از منصوب شدن به امامت جمعه شهر تبریز، با معضل بزرگ حزب خلق مسلمان مواجه شد که با روش‌های گوناگون با انقلاب مبارزه می‌کرد. در واقع سخت‌ترین دوران زندگی شهید مدنی، روز‌های آشوب حزب خلق مسلمان بود؛ به طوری که وی بار‌ها از سوی این حزب تهدید شد.

فتنه خلق مسلمان تا جایی پیش رفت که حتی جایگاه نماز جمعه را آتش زدند و جلوی برگزاری نماز جمعه را گرفتند. در این موقع این عارف مجاهد کفن پوشید و با جمعیتی که پیشاپیش آنان حرکت می‌کرد، فریاد سر داد: «تا من زنده‌ام و در این شهر نماینده امام هستم، نماز جمعه را برگزار می‌کنم». این چنین بود که توطئه حزب خلق و آمریکا در این شهر خنثی شد.

این عالم مجاهد سرانجام پس از سپری کردن ۶۷ سال عمر توام با مبارزه و جهاد در راه خدا و حفظ ارزش‌های اسلامی در بیستم شهریور ماه سال ۱۳۶۰ در محراب نماز جمعه تبریز به وسیله منافقی کوردل از طایفه ابن ملجم‌ها که نارنجک به خود بسته بود به شهادت رسید.

از چهار شهید محراب تاریخ انقلاب اسلامی _ که در حال اقامه نماز یا رفتن به سمت محل برگزاری نماز جمعه _ به شهادت رسیدند ۲ شهید به نام‌های آیت الله قاضی طباطبایی و آیت الله سید اسدالله مدنی از تبریز هستند که این موضوع افتخار بزرگی را نصیب این شهر انقلابی کرده است.

سالروز شهادت آیت الله سید اسد الله مدنی به نام روز شهرستان آذرشهر نام گذاری شده است.

شهرستان آذرشهر با حدود ۱۲۰ هزار نفر جمعیت از مناطق پیشرو در نهضت اسلامی آذربایجان شرقی محسوب می‌شود و ۴۰۰ شهید از جمله شهید سیاهچاله‌های طاغوت، آیت الله شیخ حسین غفاری و شهید محراب آیت الله مدنی را تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.

تحقیق، تنظیم و نگارش: مهدی جلیلی _ سردبیر خبرگزاری صداوسیما _ تبریز