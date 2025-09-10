در سومین جشنواره فرش جیریا دست بافتههای نفیس هنرمندان فرش باف به نمایش گذاشته شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل صنعت معدن و تجارت استان در حاشیه این جشنواره به خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: فرش جیریا از دیرباز از اسامی آشنای فرش ایرانی است که به دلیل ظرافت و دقت بافت وطرح و رنگ اختصاصی مشتریانی در سراسر دنیا دارد.
جودکی افزود: در حال حاضر در روستای جیریا دو هزار بافنده با برپایی ۸۰۰ دار قالی، خالق دست بافتههای زیبا و کم نظیر هستند و چرخه کامل تولید پشم، خامه و رنگرزی با رنگهای طبیعی، فرش جیریا را به یکی از قطبهای نامدار فرش ایرانی تبدیل کرده است.