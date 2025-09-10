پخش زنده
برنامه «از مامان بگو» همزمان با هفته وحدت ، پنجشنبه ۲۰ شهریور با ویژهبرنامهای متفاوت روی آنتن میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این قسمت، دکتر سیدرضا موسوی واعظ، استاد حوزه و دانشگاه بهعنوان مهمان ویژه این برنامه در گفتوگویی صمیمانه از خاطرات، تلاشها، همراهیها و حتی حضور مادر در مجالس خواستگاری میگوید؛ روایتی از مادری که با عشق و فداکاری مسیر موفقیت فرزندش را هموار کرده است.
«از مامان بگو»، محصول گروه خانواده شبکه دو، به تهیهکنندگی سید یزدان ملکآبادی و اجرای محیا اسناوندی و نیکا خسروآبادی، با روایتهایی شنیدنی از نقش مادران در ستارهشدن فرزندانشان، تلاش دارد جایگاه مادری و پیوند آن با موفقیتهای اجتماعی، علمی و فرهنگی فرزندان را به تصویر بکشد.
این ویژه برنامه پنجشنبه ۲۰ شهریور حوالی ساعت ۲۲ و تکرار آن روز جمعه ۲۱ شهریور ساعت ۸ و ۱۴ تقدیم مخاطبان خواهد شد.