تصادف پژو ۴۰۵ با کمپرسی در محور پیرانشهر به نقده ۴ مصدوم و ۱ فوتی برجای گذاشت.

۴ مصدوم و ۱ فوتی در تصادف محور پیرانشهر به نقده

۴ مصدوم و ۱ فوتی در تصادف محور پیرانشهر به نقده

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مدیرعامل هلال‌احمر آذربایجان غربی گفت:گزارشی مبنی بر تصادف خودروی سواری پژو ۴۰۵ با کمپرسی در محور پیرانشهر به نقده به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC) استان اعلام شد.

حمید محبوبی افزود: بلافاصله نجاتگران پایگاه امداد و نجات جلدیان هلال احمر شهرستان پیرانشهر به محل حادثه اعزام شدند.

به گفته وی این حادثه ۴ مصدوم و ۱ فوتی داشت که مصدومین حادثه بعد از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی انتقال و فوتی حادثه بعد از رهاسازی به مراجع ذیصلاح تحویل داده شد.