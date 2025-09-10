پخش زنده
چهارمین مرحله اعتبار کالابرگ الکترونیکی به حساب سرپرستان خانوارهای دهکهای یک تا ۳ واریز شد و قابل خرید است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛، همانگونه که احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشتر اعلام کرده بود، اعتبار کالابرگ الکترونیکی مرحله چهارم از صبح امروز چهارشنبه ۱۹ شهریور برای سرپرستان خانوارهای دهکهای یک تا ۳ واریز شده و هم اکنون قابل استفاده است.
اعتبار تخصیص یافته در طرح کالابرگ الکترونیک برای خرید ۱۱ قلم کالای اساسی شامل اقلامی از گروههای لبنیات، پروتئین و خواربار اختصاص مییابد که به شرح زیر است:
گروه لبنیات: شیر کمچرب، بسته ۴۰۰ گرمی پنیر UF، دبه ۱.۵ کیلویی ماست کمچرب
گروه پروتئین: تخممرغ، گوشت مرغ (سفید) و گوشت قرمز
گروه خواربار: ماکارونی، برنج، قندوشکر، حبوبات و روغنمایع
تاکنون در دولت چهاردهم ۴ مرحله کالابرگ برای خانوارهای دهک یک تا ۷ اجرا شده که قرار است اعتبار کالابرگ خانوارهای دهک ۴ تا ۷ مرحله چهارم، شنبه ۲۲ شهریور در حساب سرپرستان خانوار شارژ شود.
برای خانوارهای دهکهای یک تا ۳ به ازای هر عضو خانوار ۵۰۰ هزار تومان و دهکهای ۴ تا ۷ به ازای هر نفر ۳۵۰ هزار تومان واریز خواهد شد.