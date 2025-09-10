سفیر ساحل عاج در ایران اعلام کرد: کشورش به‌دنبال گسترش همکاری با ایران در حوزه پتروشیمی است و خواهان بهره‌گیری از دانش و توان فنی شرکت‌های ایرانی برای تقویت زیرساخت‌های این صنعت می‌باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما تاماکولو واتارا در حاشیه نوزدهمین نمایشگاه ایران‌پلاست با اشاره به ظرفیت بالای همکاری دو کشور در صنایع پلاستیک و پلیمر گفت: تجربه و توان ایران می‌تواند در توسعه زیرساخت‌های انرژی ساحل عاج مؤثر باشد.

وی با اعلام اینکه برنامه‌ریزی‌هایی برای دعوت هیئتی از ایران به ساحل عاج در جریان است تا از طریق دیدار با مقام‌های دولتی، زمینه‌های همکاری در صنایع نفت، پتروشیمی و پایین‌دستی مورد بررسی قرار گیرد، افزود: ما به‌طور جدی به دنبال همکاری با ایران در زمینه ساخت و بازسازی پالایشگاه‌ها هستیم.

سفیر ساحل عاج در ایران از برنامه دعوت هیئتی ایرانی به ساحل عاج برای رایزنی در حوزه‌های نفت، پتروشیمی و پایین‌دستی خبر داد و افزود: همکاری در ساخت و بازسازی پالایشگاه‌ها، از جمله احیای پالایشگاه ابیجان، از اولویت‌هاست. واتارا آینده روابط صنعتی و اقتصادی دو کشور را امیدوارکننده دانست.