اجرای نمایش « استرالیا» در قزوین
نمایش استرالیا در تئاتر شهر روی صحنه است و تا ۳۱ شهریور ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین،
نمایش «استرالیا» به نویسندگی پیام لاریان، کارگردانی و تهیه کنندگی اهورا مرادی، ۱۵ شهریور ۱۴۰۴ در سالن اصلی تئاتر شهر قزوین به روی صحنه رفت.
این نمایش داستان مهاجرت غیرقانونی سه غریبه که زندگیشان در کشتی قاچاق انسان به هم گره خورده است.
اتفاقات نمایش به تصاویر زندهای از بیخانمانی و از دست دادن خانه اشاره میکند و نشان میدهد که هیچ جایی برای آدمها خانه نیست و راه برگشت نیز ممکن است از دست رود.
نمایش استرالیا تا تاریخ 31 شهریور در تئاتر شهر روی صحنه میماند.