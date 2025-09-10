پخش زنده
بومیان جزیره کیش معتقدند انتخاب نام محمد برای اولین فرزند پسر همراه با خیر و برکت برای خانواده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، واعظ از بومیان کیش میگوید: اولین فرزند را همنام محمد انتخاب میکنیم.
او افزود: اسم محمد با برکت است و برای فرزندان ستودنی است.
حجت الاسلام صالحی، کارشناس مذهبی در کیش، گفت: ارتباط مستقیمی بین نام و شخصیت فرزندان در زندگی وجود دارد.
او با اشاره به روایتی از انتخاب نام محمد در زمان امام صادق (ع) گفت: امام صادق (ع) به شخصی که برای انتخاب نام فرزندش از ایشان سوال کرد، فرمودند: هَلِ الدِّینُ إلاّ الحُبُّ؟! آیا دین چیزی جز محبت است.
حجت الاسلام صالحی خاطرنشان کرد: امام موسی بن جعفر (ع) فرمودند: فقر در خانهای که در آن اسم محمد، احمد، علی، حسن، حسین، جعفر، طالب، عبدالله یا فاطمه باشد وارد نمیشود.
مرکز رصد جمعیت کشور سازمان ثبت احوال اعلام کرد: نام مبارک محمد، زینت بخش شناسنامههای پسران ایرانی است.