پخش زنده
امروز: -
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای گیلان گفت : از منطقه دولت آباد تا امام زاده هاشم ترافیک سنگین و این ترافیک به طول ۲۹ کیلومتر است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، فریبرز مرادی، با اشاره به آخرین وضعیت تردد در محورهای استان گیلان گفت: از منطقه دولت آباد تا امام زاده هاشم ترافیک سنگین و این ترافیک به طول ۲۹ کیلومتر است.
وی همچنین افزود: از امامزاده هاشم تا سراوان ترافیک نیمه سنگین است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای گیلان، با بیان اینکه از سه شنبه ۱۸ شهریور تا ساعت ۱۲ امروز ۱۹ شهریور ۱۸۲ هزار و ۶۳۶ دستگاه خودرو وارد استان شد گفت: در همین بازه زمانی ۱۱۲ هزار و ۱۸۴ دستگاه خودرو نیز از استان خارج شد.
مرادی افزود: بیشترین ورودی به استان آزادراه قزوین - رشت با ۱۰۶ هزار و ۴۷۹ دستگاه خودرو بود.
وی گفت: با توجه به افزایش سفرها و ترددهای تابستانی ، سامانههای ثبت تردد و دوربینهای نظارتی به صورت شبانه روزی فعال هستند و محورها را رصد میکنند.