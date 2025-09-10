پخش زنده
مدیرکل تعاون کردستان بر رویکرد دانشبنیان در بخش تعاون تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان گفت: مبنای کار جدید بخش تعاون، اجرای طرحهای اصولی و زیربنایی برای ایجاد توسعه و اشتغال پایدار است.
برهان صلواتی در نخستین جلسه شورای توسعه تعاون استان اظهار داشت: نسل امروز به دنبال مشاغل سنتی نیست و بیشتر به سمت فناوریهای نو، بازار سرمایه و هوش مصنوعی گرایش دارد؛ بنابراین باید با آموزش و توانمندسازی جوانان، زمینه تشکیل تعاونیهای دانشبنیان فراهم شود.
وی خواستار تغییر رویکرد اتحادیهها و اتاق تعاون به سمت فعالیتهای پژوهشی و اشتغالآفرین و همچنین استفاده از ظرفیت نخبگان برای رونق اقتصادی استان شد.