به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،هفته سوم لیگ دسته یک فوتبال جام آزادگان کشور در یکی از حساس‌ترین تقابل‌ نیم‌فصل نساجی مازندران ساعت ۱۸ و ۴۵ دقیقه امروز در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر میزبان صنعت نفت آبادان است.

دیداری که بیش از یک بازی عادی، فراتر از سه امتیاز برای دو تیم ارزش دارد و تیم پیروز گام بلندی در لیگ خواهد برداشت.

شاگردان فراز کمالوند در تیم نساجی که پس از یک برد و یک تساوی با چهار امتیاز در رده دوم جدول ایستاده‌اند، به خوبی می‌دانند در این بازی می‌توانند برای تثبیت در جمع مدعیان از این فرصت طلایی به خوبی استفاده کنند.