به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، حجت الاسلام والمسلمین حسین مظفری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین، مردم را به حضور پرشور در جشن عاطفه‌ ها که با محور تأمین و تهیه لوازم تحریر برای دانش‌ آموزان نیازمند برپا شده است، دعوت کرد.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین همچنین هدیه خود را به جشن عاطفه‌ها، اهدا کرد.

در جشن عاطفه ها، مردم سخاوتمند استان با اهدای کمک‌های خود، دانش‌آموزان بی‌بضاعت را در آغاز سال تحصیلی جدید همراهی و آغازی نویدبخش را برایشان رقم می‌زنند.

از 20 شهریور پایگاه های ثابت و سیار کمیته امداد آماده دریافت کمکهای مردمی در نقاط مختلف استان است.

بیش از 8 هزار و 500 دانش آموز زیر چتر حمایتی کمیته امداد استان هستند.