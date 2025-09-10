به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، سرهنگ اسماعیلی، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه سنندج در این مراسم، وحدت اسلامی را عاملی برای مقابله با ظلم و تحقق عدالت جهانی دانست و بر ضرورت همدلی و یکپارچگی مسلمانان تأکید کرد.

آیین مولودی‌خوانی جامعه بزرگ ورزش و جوانان استان و شهرستان سنندج با حضور مسئولان، پیشکسوتان، ورزشکاران و مردم در خانه ووشوی این شهر برگزار شد.

مشابه این مراسم در پارک ژیار شهرستان کامیاران و مسجد مهدیه سریش آباد هم برگزار شد.