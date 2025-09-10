پخش زنده
امروز: -
مراسم گرامیداشت هفته وحدت در نقاط مختلف استان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، سرهنگ اسماعیلی، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه سنندج در این مراسم، وحدت اسلامی را عاملی برای مقابله با ظلم و تحقق عدالت جهانی دانست و بر ضرورت همدلی و یکپارچگی مسلمانان تأکید کرد.
آیین مولودیخوانی جامعه بزرگ ورزش و جوانان استان و شهرستان سنندج با حضور مسئولان، پیشکسوتان، ورزشکاران و مردم در خانه ووشوی این شهر برگزار شد.
مشابه این مراسم در پارک ژیار شهرستان کامیاران و مسجد مهدیه سریش آباد هم برگزار شد.