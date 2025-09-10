پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ دوازدهم ربیعالاول در تقویم اهل سنت و هفدهم ربیعالاول در تقویم شیعیان، به عنوان سالروز میلاد پیامبر رحمت، حضرت محمد مصطفی (ص) شناخته میشود، روزی که جهان در پرتو وجود او از تاریکی جهل و ظلمت رهایی یافت و نور هدایت الهی در دلها تابید.
پیامبر اسلام ، حضرت محمد (ص) در روز هفدهم ماه ربیع الاول به دنیا آمد و قرآن کتاب آسمانی دین اسلام طی ۲۳ سال بر ایشان نازل شد.
این روز، یکی از اعیاد بزرگ مسلمانان جهان میباشد و آنها این روز را جشن میگیرند.