به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ دوازدهم ربیع‌الاول در تقویم اهل سنت و هفدهم ربیع‌الاول در تقویم شیعیان، به عنوان سالروز میلاد پیامبر رحمت، حضرت محمد مصطفی (ص) شناخته می‌شود، روزی که جهان در پرتو وجود او از تاریکی جهل و ظلمت رهایی یافت و نور هدایت الهی در دل‌ها تابید.

پیامبر اسلام ، حضرت محمد (ص) در روز هفدهم ماه ربیع الاول به دنیا آمد و قرآن کتاب آسمانی دین اسلام طی ۲۳ سال بر ایشان نازل شد.

این روز، یکی از اعیاد بزرگ مسلمانان جهان می‌باشد و آن‌ها این روز را جشن می‌گیرند.