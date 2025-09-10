برترینهای پیکلبال ردههای سنی معرفی شدند
نفرات برتر مسابقات پیکلبال ردههای سنی زیر ۱۴ و ۱۷ سال دختران و پسران کشورمان معرفی شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، مسابقات پیکلبال ردههای سنی زیر ۱۴ و ۱۷ سال دختران و پسران ایران به میزبانی هیئت تنیس استان البرز در مجموعه بین المللی تنیس جهانشهر برگزار شد.
در این رقابت ها ۳۴ ورزشکار از استانهای تهران، البرز، فارس، همدان، خوزستان و آذربایجان غربی حضور داشتند.
نتایج مسابقات به شرح زیر است؛
رده سنی پسران زیر ۱۷ سال:
مقام اول: امیر کسری رنجبر
مقام دوم: محمد طاها فیروزبخت
مقام سوم: هوتن هنرور
رده سنی پسران زیر ۱۴ سال:
مقام اول: امیر کسری رنجبر
مقام دوم: پارسا ذوالفقاری
مقام سوم: حسین بهپور
در مسابقات دونفره پسران زیر ۱۴ سال؛ تیمهای امیرکسری رنجبر و پارسا ذوالفقاری قهرمان، سام شاهی و مهدی سلیمانی نایب قهرمان و علیسان نصرالهی و آرتین خسروی سوم شدند.
رده سنی دختران زیر ۱۷ سال:
مقام اول: الینا شمسایی
مقام دوم: هستی قدومی زاده
مقام سوم: ریحانه پهلون
رده سنی دختران زیر ۱۴ سال:
مقام اول: آدریتا مهدیان
مقام دوم: ارغوان قوامی
مقام سوم: مهرانا ربیعی
در مسابقات دونفره دختران زیر ۱۴ سال؛ تیمهای آرتمیس واحدی و رونیکا مختاری قهرمان، جانا میرجلیلی و ارغوان قوامی نایب قهرمان و آدرینا پورمهدیان و روشا لیاقت سوم شدند.
بیانه اکبری سرداوری و مینا یعقوبی مدیریت این مسابقات را بر عهده داشتند.