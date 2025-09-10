نفرات برتر مسابقات پیکلبال رده‌های سنی زیر ۱۴ و ۱۷ سال دختران و پسران کشورمان معرفی شدند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مسابقات پیکلبال رده‌های سنی زیر ۱۴ و ۱۷ سال دختران و پسران ایران به میزبانی هیئت تنیس استان البرز در مجموعه بین المللی تنیس جهانشهر برگزار شد.

در این رقابت ها ۳۴ ورزشکار از استان‌های تهران، البرز، فارس، همدان، خوزستان و آذربایجان غربی حضور داشتند.

نتایج مسابقات به شرح زیر است؛

رده سنی پسران زیر ۱۷ سال:

مقام اول: امیر کسری رنجبر

مقام دوم: محمد طا‌ها فیروزبخت

مقام سوم: هوتن هنرور

رده سنی پسران زیر ۱۴ سال:

مقام اول: امیر کسری رنجبر

مقام دوم: پارسا ذوالفقاری

مقام سوم: حسین بهپور

در مسابقات دونفره پسران زیر ۱۴ سال؛ تیم‌های امیرکسری رنجبر و پارسا ذوالفقاری قهرمان، سام شاهی و مهدی سلیمانی نایب قهرمان و علیسان نصرالهی و آرتین خسروی سوم شدند.

رده سنی دختران زیر ۱۷ سال:

مقام اول: الینا شمسایی

مقام دوم: هستی قدومی زاده

مقام سوم: ریحانه پهلون

رده سنی دختران زیر ۱۴ سال: مقام اول: آدریتا مهدیان مقام دوم: ارغوان قوامی مقام سوم: مهرانا ربیعی

در مسابقات دونفره دختران زیر ۱۴ سال؛ تیم‌های آرتمیس واحدی و رونیکا مختاری قهرمان، جانا میرجلیلی و ارغوان قوامی نایب قهرمان و آدرینا پورمهدیان و روشا لیاقت سوم شدند.

بیانه اکبری سرداوری و مینا یعقوبی مدیریت این مسابقات را بر عهده داشتند.