ایران محکم و استوار در کنار ملت و دولت قطر ایستاده است
رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی اعلام کرد: ایران تجاوز وحشیانۀ رژیم صهیونی به قطر را محکوم میکند و محکم و استوار در کنار ملت و دولت این کشور ایستاده است. دوحه اولین پایتخت یک کشور اسلامی نبوده که مورد حملۀ این رژیم قرار گرفت و آخرین هم نخواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی در فضای مجازی درپی تجاوز رژیم صهیونیستی به پایتخت قطر، نوشت:
ایران تجاوز وحشیانۀ رژیم صهیونی به قطر را محکوم میکند و محکم و استوار در کنار ملت و دولت این کشور دوست و برادر ایستاده است. دوحه اولین پایتخت یک کشور اسلامی نبوده که مورد حملۀ این رژیم قرار گرفت و آخرین هم نخواهد بود.
بیش از گذشته روشن شد که تضمینهای امنیتی آمریکا دروغی بیش نیست و تنها راه چاره اتحاد در برابر این نازیهای قرن ۲۱ است. امروز خاکریز اول برای توقف ماشین جنگی رژیم صهیونیستی غزه است.