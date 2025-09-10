پخش زنده
به مناسبت هفته وحدت و سالروز میلاد پیامبر اعظم (ص) و امام جعفر صادق (ع) در مراسمی معنوی و فرهنگی ۴۴۰ نفر از زندانیان استان کردستان آزاد شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، خسروی مدیرکل زندانهای استان کردستان در این مراسم بر اهمیت وحدت و بازگشت به سیره نبوی تأکید کرد و گفت: هفته وحدت فرصتی برای تحکیم همبستگی مسلمانان و یادآوری رحمت و عدالت پیامبر اسلام است.
در ادامه این مراسم جباری دادستان مرکز استان، گزارشی از اقدامات حمایتی قضایی ارائه داد و اظهار داشت: ۴۴۰ نفر از زندانیان که بیشتر آنها بدهکاران مالی بودند با کمک ستاد دیه و خیرین استان آزاد شدند و همچنین به کلیه زندانیان واجد شرایط پنج روز مرخصی اعطا شد.
حجتالاسلام والمسلمین سادات، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی بر همبستگی مسلمانان و تأسی به ارزشهای اخلاقی و علمی پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) تأکید کرد.
این مراسم با اجرای ویژهبرنامههای فرهنگی و هنری از جمله مولودیخوانی، دفنوازی زندانیان و اعطای مدارک تحصیلی به برخی زندانیان به پایان رسید.