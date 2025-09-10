همزمان با میلاد پیامبر رحمت و مهربانی و در آستانه روز ملی سینما، سالن جلسات سازمان سینمایی به نام زنده یاد مهدی مسعود شاهی و سالن نمایش ویژه نیز با عنوان زنده یاد سیف الله داد نامگذاری شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، روز گذشته سالن جلسات مهدی مسعود شاهی با حضور خانواده این مرحوم افتتاح شد.

مهدی مسعود شاهی از مدیران خوشنام سینمایی ایران که منشاء تغییر و تحولات زیادی در سینما بوده است از پایه گذاران بنیاد سینمایی فارابی و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی محسوب می‌شود که به عنوان مدیر کل نظارت و نمایش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیر مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و دبیری جشنواره‌های فیلم فجر و کودکان و نوجوانان مسئولیت داشته است.

سیف الله داد هم که طی سال‌های ۷۶ تا ۸۰ به عنوان معاون سینمایی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در راس مدیریت سینمای کشور بود اقدامات ارزشمندی را در دوران مسئولیتش انجام داده است.

از این مدیر سینمایی، کارگردان، نویسنده و تدوینگر اثر جاودانه "بازمانده" که به مقاومت مردم مظلوم فلسطین می‌پردازد و همچنین فیلم جنگی پرمخاطب "کانی مانگا" به یادگار مانده است.

همچنین روز گذشته تابلو سالن جلسات و نمایش شهید سید مرتضی آوینی و سالن نمایش زنده یاد رسول ملاقلی پور نصب شد.