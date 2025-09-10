به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان‌غربی گفت: یکهزار و ۲۵۰ فقره از وصیتنامه شهدای آذربایجان‌غربی جمع آوری شده است که در قالب کتاب چاپ و منتشر می‌شود.

قاسم جلیلی، با بیان اینکه این تعداد از وصیتنامه شهدا، در قالب هفت جلد کتاب چاپ و منتشر و روانه بازار خواهد شد، افزود: دو جلد از این مجموعه، چاپ شده است و جلد سوم و چهارم نیز درحال چاپ است.

جلیلی اظهارکرد: در سالجاری نیز چهار جلد کتاب با موضوع زندگینامه رزمندگان و جانبازان و شهدای دفاع مقدس یعقوب شیرزادی، سردارشهید حمید آذین پور، شهدای والامقام جاوید، بهروز و بهزاد آهندوست و کتاب بهشت در اردیبهشت (سرگذشت شهید توحید مرادی)، چاپ شده است.

وی، با اشاره به اینکه زندگینامه شهدای والامقام علی و محمد خجسته مقال نیز دردست چاپ است، گفت: وصیت نامه‌های شهدا، گنجینه‌ای بی بدیل است که نه تنها باید ماندگار شود بلکه به شکل شایسته‌ای برای نسل امروز و جوان که دوران دفاع مقدس را ندیده‌اند روایت شود.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان‌غربی اضافه کرد: این وصیتنامه‌ها سند غیرت و رشادت شهدای این سرزمین برای دفاع از وطن هستند و هرکدام از آنها به تنهایی می‌تواند نقش مؤثری در رشد و بالندگی جامعه داشته و نسلی متعهد تربیت کند.