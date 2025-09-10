پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: ظرفیت تولید محصولات پلیمری کشور، نزدیک به ۹ میلیون تن است که طبق برنامهریزیها، تا پایان برنامه هفتم، این ظرفیت تولید به ۱۶ میلیون تن میرسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «حسن عباسزاده» امروز (چهارشنبه، ۱۹ شهریور) در آیین رونمایی از سامانه مشخصات فنی محصولات پتروشیمی (سماپ) که همزمان با سومین روز برگزاری نمایشگاه بینالمللی ایرانپلاست با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب، اظهار کرد: ایشان بهدرستی تأکید کردند که کشور باید از وضعیت «نه جنگ و نه صلح» خارج شود و این موضوع برای همه ما یک امر قطعی و لازمالاجراست. بر همین اساس، برگزاری نمایشگاهها و اقدامهای مشابه نشاندهنده ضرورت افزایش فعالیتها در حوزه تولید و اقتصاد است.
وی با بیان اینکه تنها دو روز پیش از پایان جنگ ۱۲ روزه و اعلام آتشبس، دستورعملی برای تمامی شرکتهای پتروشیمی ابلاغ شد تا الزامهای ایمنی را رعایت کنند، تصریح کرد: صنعت پتروشیمی حتی در دشوارترین شرایط نیز میتواند با رعایت ملاحظات ایمنی به تولید خود ادامه دهد.
معاون وزیر نفت با تأکید بر ضرورت حفظ این رویکرد در دوره پس از بحران افزود: اکنون که از آن شرایط عبور کردهایم، باید حالت اضطراری را کنار بگذاریم و با تمام توان به سمت تداوم تولید و توسعه اقتصادی حرکت کنیم. این خواست رهبر معظم انقلاب است و همه فعالان صنعت پتروشیمی باید آن را سرلوحه کار خود قرار داده و موانع پیشروی تولید را با تلاش جمعی از میان بردارند.
عباسزاده با بیان اینکه محور اصلی بحث ما در نمایشگاه ایرانپلاست، توسعه صنایع پلیمری و صنعت پتروشیمی است، یادآور شد: در آیین افتتاح نمایشگاه نیز تأکید کردم که بسیاری از کارشناسان و بزرگان صنعت، آینده صنعت پتروشیمی را وابسته به توسعه بخش پلیمر میدانند؛ زیرا ارزش افزوده این بخش بهمراتب بالاتر است.
وی تصریح کرد: ظرفیت تولید محصولات پلیمری کشور در حال حاضر نزدیک به ۹ میلیون تن است و با بهرهبرداری از چند طرح جدید، این ظرفیت امسال به حدود ۱۰ میلیون تن افزایش مییابد. همچنین طبق برنامهریزیها، تا پایان برنامه هفتم توسعه ظرفیت تولید محصولات پلیمری کشور به ۱۶ میلیون تن میرسد.
«سماپ» مرجع واحد مشخصات فنی محصولات پتروشیمی
محمد متقی، مدیر توسعه صنایع پاییندستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در این آیین با بیان اینکه راهاندازی سامانه مشخصات فنی محصولات پتروشیمی (سماپ) نقطه عطفی در شفافسازی و استانداردسازی دادههای صنعت است، گفت: این سامانه میتواند با یکپارچهسازی اطلاعات فنی، مسیر توسعه صنایع پاییندستی را تسهیل کند.
وی با تأکید بر اهمیت این اقدام گفت: راهاندازی سماپ نقطه عطفی در شفافسازی، یکپارچهسازی و استانداردسازی دادههای فنی صنعت پتروشیمی است و میتواند مسیر توسعه صنایع پاییندستی را تسهیل کند.
مدیر توسعه صنایع پاییندستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه ایده اولیه شکلگیری این سامانه از ابتدای سال ۱۴۰۰ مطرح شد، گفت: در آن زمان صنعت پتروشیمی با چالش جدی مواجه بود. هر محصولی که قرار بود در آن مقطع در بورس کالا عرضه شود، باید همراه با مشخصات شیمیایی و فیزیکی یا همان «دیتا شیت» ارائه میشد تا خریداران از ویژگیهای دقیق آن مطلع شوند. اما این فرآیند بهصورت دستی و کاغذی انجام میگرفت که افزون بر طولانی بودن، در بسیاری موارد با ناهماهنگی و حتی تناقض در دادهها همراه بود.
متقی ادامه داد: با راهاندازی سماپ، این مشکل بهطور اساسی برطرف شده و از این پس تمامی شرکتهای پتروشیمی موظفاند محصولات خود را در قالب مشخصات استاندارد در سامانه ثبت کنند. بدین ترتیب خریداران به اطلاعات دقیق و یکپارچه دسترسی خواهند داشت و بسیاری از ابهامها و اختلافهای گذشته در حوزه صنایع پاییندستی برطرف میشود. برای نمونه، ممکن بود یک گرید محصول در چندین شرکت مختلف عرضه شود، اما مشخصات فنی آنها با یکدیگر تفاوتهایی داشته باشد که سبب سردرگمی خریداران و بروز اختلاف در صنایع پاییندستی میشد.
وی با اشاره به اینکه همکاران ما در شرکت پژوهش و فناوری و دفتر توسعه محصول با تلاشهای فراوان بیش از ۱۵۰۰ استاندارد و مشخصات فیزیکی و شیمیایی محصولات پلیمری را بررسی و تجمیع کردند، بیان کرد: نتیجه این کار، راهاندازی سامانه سماپ بود که اکنون تمامی شرکتهای پتروشیمی موظفاند محصولات خود را مطابق با این استانداردها در سامانه تعریف کنند. به این ترتیب، یک دیتا شیت صنعتی واحد برای هر گرید ایجاد میشود و خریداران میتوانند بهصورت مستقیم به این اطلاعات دسترسی داشته باشند.
مدیر توسعه صنایع پاییندستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تأکید بر اینکه با راهاندازی این سامانه بسیاری از مشکلات گذشته برطرف میشود و از این پس هیچگونه اختلاف یا دعاوی ناشی از تفاوت مشخصات محصولات در صنایع پاییندستی رخ نخواهد داد، زیرا سامانه سماپ بهعنوان مرجع مشخصات شناخته میشود، گفت: این گام نخست است و در مراحل بعدی، محصولات شیمیایی نیز در سامانه تعریف خواهند شد. همچنین ایجاد آزمایشگاه مرجع برای تکمیل این فرآیند در دستور کار قرار دارد.
«سماپ» گامی مهم در شفافسازی و یکسانسازی اطلاعات پلیمری
ناصر نوحجاه، مدیرعامل پژوهش و فناوری پتروشیمی در این آیین با بیان اینکه در رسالت اصلی این شرکت، توسعه دانش فنی مواد و کاتالیستهای مورد نیاز صنعت است، گفت: سامانه مشخصات فنی محصولات پتروشیمی (سماپ) میتواند با یکسانسازی و شفافیت در ارائه دادهها، مسیر صنایع پاییندستی را هموارتر کند.
وی با اشاره به فعالیتهای چند دهه اخیر این مجموعه اظهار کرد: رسالت اصلی پژوهش و فناوری پتروشیمی، دستیابی به دانش فنی مواد مورد نیاز صنعت و توسعه کاتالیستهاست و طی ۲۶ تا ۲۷ سال گذشته در این مسیر اقدامهای ارزشمندی انجام شده و امروز میتوانیم بگوییم در حوزه دانش فنی فرآیندهای پلیالفینی بهطور کامل به خودکفایی رسیدهایم.
مدیرعامل پژوهش و فناوری پتروشیمی با بیان اینکه در حوزه کاتالیستها نیز موفقیتهای مهمی به دست آمده و امیدواریم در ماههای آینده با تکمیل تستها، شاهد تولید صنعتی و داخلی این کاتالیستها در کشور باشیم، ادامه داد: در بخش توسعه محصول و زمینههای پاییندستی هم گروههای تخصصی متعددی در پژوهش و فناوری پتروشیمی فعالیت دارند که وظیفه اصلی آنها توسعه گریدهای پلیمری مورد نیاز صنعت است.
نوحجاه با اعلام اینکه خوشبختانه با استفاده از زیرساختهای موجود در دموپلنتها، گریدهای جدید پلیمری تولید و در اختیار صنعت قرار گرفته است، تصریح کرد: مدیریت پژوهش و فناوری همواره بهعنوان بازوی فنی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایفای نقش کرده و در کنار مجموعه توسعه صنایع پاییندستی این شرکت، مسیر تحقق پروژههای ملی را هموار ساخته است.
وی با اشاره به نقش پژوهش و فناوری در شکلگیری سامانه سماپ توضیح داد: پیشتر نرمافزاری طراحی شده بود که مشخصات گریدهای پلیمری را در خود جای داده بود. بر همین اساس، شرکت ملی صنایع پتروشیمی تصمیم گرفت پروژه جدید سماپ را با هدف شفافسازی و دسترسی آسان صنایع پاییندستی به اطلاعات فنی محصولات در اختیار پژوهش و فناوری قرار دهد.
مدیرعامل پژوهش و فناوری پتروشیمی با تأکید بر اینکه سماپ میتواند بسیاری از مشکلات گذشته را برطرف کند، افزود: این سامانه بروکراسیهای پیچیده را حذف کرده، مشخصات محصولات را یکسانسازی میکند و دسترسی صنایع پاییندستی به دادههای دقیق را تسهیل میکند.
نوحجاه با اشاره به اینکه گام بعدی، توسعه سماپ در بخش محصولات شیمیایی خواهد بود که با نظر مدیران شرکت ملی صنایع پتروشیمی آغاز میشود، گفت: در همین راستا ایجاد آزمایشگاههای مرجع نیز برای تکمیل این زنجیره در دستور کار قرار دارد.
وی گفت: امیدواریم راهاندازی این سامانه بتواند بخشی از مشکلات صنعت را برطرف کند و مسیر توسعه پایدار صنایع پاییندستی و کل زنجیره پتروشیمی را هموارتر سازد.