به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان با اشاره به اینکه از ۱۶ شهریور ۱۴۰۴ تا ۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۲۹۵ هزار و ۶۹۴ خودرو وارد استان شد گفت:دراین مدت بر اساس میانگین تعداد سرنشینان هر خودرو، بیش از یک میلیون و سیصد هزار مسافر مقصدسفرشان گیلان بود.

یوسف سلمان خواه افزود: بیشترین تردد خودرو و مسافر در این بازه زمانی مربوط به روز سه‌شنبه ۱۸ شهریور با ورود ۱۲۸ هزار و ۶۷۵ خودرو ثبت شد.

وی همچنین گفت: آزادراه قزوین – رشت، رامسر- چابکسر و اردبیل – آستارا بیشترین میزان تردد وسایل نقلیه را به خود اختصاص دادند.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان با اشاره به اینکه بر اساس داده‌های مراکز اقامتی رسمی و موقت، برآورد اقامت مسافران بیش از دو میلیون نفر- شب بوده است افزود: این آمار شامل اقامت در هتل‌ها، مهمان‌پذیرها، خانه‌های مسافر و سایر مراکز اقامتی موقت است.

یوسف سلمان خواه همچنین گفت: شهرستان‌های رشت، بندرانزلی، آستارا، لاهیجان، فومن و رودسر بیشترین حجم اقامت مسافران را به خود اختصاص داده‌اند.