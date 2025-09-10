پخش زنده
امروز: -
سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان گفت : از ۱۶ شهریور تا ۱۸ شهریور بیش از یک میلیون و سیصد هزار مسافر مقصد سفرشان گیلان بود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان با اشاره به اینکه از ۱۶ شهریور ۱۴۰۴ تا ۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۲۹۵ هزار و ۶۹۴ خودرو وارد استان شد گفت:دراین مدت بر اساس میانگین تعداد سرنشینان هر خودرو، بیش از یک میلیون و سیصد هزار مسافر مقصدسفرشان گیلان بود.
یوسف سلمان خواه افزود: بیشترین تردد خودرو و مسافر در این بازه زمانی مربوط به روز سهشنبه ۱۸ شهریور با ورود ۱۲۸ هزار و ۶۷۵ خودرو ثبت شد.
وی همچنین گفت: آزادراه قزوین – رشت، رامسر- چابکسر و اردبیل – آستارا بیشترین میزان تردد وسایل نقلیه را به خود اختصاص دادند.
سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان با اشاره به اینکه بر اساس دادههای مراکز اقامتی رسمی و موقت، برآورد اقامت مسافران بیش از دو میلیون نفر- شب بوده است افزود: این آمار شامل اقامت در هتلها، مهمانپذیرها، خانههای مسافر و سایر مراکز اقامتی موقت است.
یوسف سلمان خواه همچنین گفت: شهرستانهای رشت، بندرانزلی، آستارا، لاهیجان، فومن و رودسر بیشترین حجم اقامت مسافران را به خود اختصاص دادهاند.