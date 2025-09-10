\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0641\u0631\u0645\u0627\u0646\u062f\u0627\u0631 \u0641\u0631\u0645\u0627\u0646\u062f\u0627\u0631\u06cc \u0648\u06cc\u0698\u0647 \u0634\u0647\u0631\u06cc\u0627\u0631 \u062f\u0631 \u0622\u06cc\u06cc\u0646 \u062e\u0634\u062a \u06af\u0630\u0627\u0631\u06cc \u06f6 \u0645\u062f\u0631\u0633\u0647 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u06af\u0641\u062a: \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u062f\u0627\u0631\u0633 \u062f\u0631 \u0627\u062f\u0627\u0645\u0647 \u0631\u0648\u0646\u062f \u062a\u0648\u0633\u0639\u0647 \u0641\u0636\u0627\u06cc \u0622\u0645\u0648\u0632\u0634\u06cc \u0633\u0627\u062e\u062a\u0647 \u0645\u06cc \u0634\u0648\u062f.\u00a0\n\n\u00a0