طرح نظارت بر بازار نوشت‌افزار با هدف تأمین کالا‌های مناسب برای دانش‌آموزان و مقابله با تخلفات صنفی، همزمان با نزدیک شدن به سال تحصیلی جدید در فارس آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس گفت: این طرح از ۱۵ شهریور آغاز شده است و تا ۱۵ مهر ادامه خواهد داشت و در آن، همه ظرفیت‌های نظارتی استان شامل سازمان تعزیرات حکومتی، اداره کل استاندارد، اتاق اصناف، بسیج اصناف و اتحادیه‌های صنفی مشارکت دارند.

کریم مجرب افزود: کنترل قیمت و کیفیت انواع نوشت‌افزار از جمله دفتر، مداد، خودکار و کیف، برخورد با گران‌فروشی، جلوگیری از عرضه کالا‌های قاچاق و تقلبی، حذف محصولات دارای تصاویر غیراخلاقی، مقابله با فروش اجباری بسته‌ای و الزام فروشندگان به صدور فاکتور رسمی از محور‌های اصلی این طرح است.

وی با اشاره به رصد تبلیغات محیطی و مجازی و نظارت بر نمایشگاه‌های عرضه مستقیم نوشت‌افزار تأکید کرد: اطلاعات تولیدکنندگان و واردکنندگان نیز در سامانه جامع تجارت ثبت می‌شود و گزارش‌های مردمی نقش مهمی در اجرای موفق این طرح دارد.

مدیرکل صمت فارس از خانواده‌ها خواست هرگونه تخلف را از طریق سامانه ۱۲۴ گزارش کنند و گفت: این طرح آزمونی برای کاهش فشار مالی بر خانواده‌ها و ایجاد آرامش در بازار است و نظارت‌ها به‌طور جدی و بدون اغماض ادامه خواهد داشت.