به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ با هدف بررسی مسائل و موضوعات مختلف جلسه شورای اداری شهرستان کمیجان با حضور جمعی از مسئولان برگزار شد.

به مناسبت فرارسیدن هفته تعاون، نشست صمیمی مدیران تعاونی‌های فعال شهرستان شازند با فرماندار برگزار شد.

به مناسبت فرارسیدن ولادت پیامبر رحمت و امام جعفر صادق علیهم السلام مراسم جشنی در ساوه برگزار شد.

با حضور جمعی از مسئولان و مردم، جشن فرهنگی، اجتماعی و مذهبی «همدلی» در بوستان بانوان شهر شازند برگزار شد.