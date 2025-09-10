به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد ، این دوره از مسابقات به مناسبت روز جهانی بوکس، در رده‌های سنی خردسالان، نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در بخش آقایان برگزار شد.

وزش کشی این دوره از مسابقات در محل خانه بوکس استان و مسابقات سه شنبه و چهارشنبه از ساعت ۸:۳۰ در ابتدای ورودی شهرستان اشکذر سالن ۲۲ بهمن با استقبال خوب تماشگران برگزار و در پایان نفرات برتر هر وزن مشخص شدند.

این مسابقات به همت هیئت بوکس استان و با همراهی فدراسیون بوکس جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.