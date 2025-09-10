پخش زنده
امروز: -
هفدهم ربیع الاول به روایت اهل تشیع خجسته زاد روز انگیزه خلقت، پیامبر رحمت و مهربانی، حضرت محمد (ص) و ولادت امام جعفر صادق (ع) است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ اهل سنت، دوازدهم ربیع الاول و شیعیان هفدهم این ماه را سالروز ولادت پیامبر گرامی اسلام (ص) میدانند.
حضرت امام خمینی (ره)، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران که خود از منادیان وحدت در جهان اسلام بودند، از این مسئله برای اتحاد و نزدیک شدن گروههای اسلامی استفاده کردند و فاصلۀ بین این دو تاریخ ۱۲ تا ۱۷ ربیع الاول را "هفتۀ وحدت" نامگذاری کردند.
میلاد رحمت اللعالمین حضرت محمد مصطفی (ص) فرصت مغتنمی برای تقویت وحدت و همدلی، کمک مؤمنانه و ابراز ارادت به نبی مکرم اسلام با برپایی جشنهای مولودی خوانی در منطقه است.
کامهایی که به یمن میلاد پیامبراکرم (ص) و سلاله پاکش حضرت امام جعفر صادق (ع) شیرین میشوند و جشنی آسمانی در ماه ربیع و میلادی که هرکدام از دلدادگان سرور کائنات، میخواهند شیرینیش را با طعم همگانی بچشند.
حجت الاسلام رضا ابراهیمی، رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان مهاباد گفت: میلاد پیامبر رحمت و مهربانیها، فرصتی برای نزدیکی دلها و وحدت بیشتر مسلمانان است.
مولودی خوانی و مداحی در وصف پیامبر خوبیها فرصت مغتنمی برای نهادینه سازی اصول و ارزشهای اسلام ناب محمدی در جامعه و پایگاه محکمی در برابر نفوذ دشمنان اسلام است.