اهل سنت، دوازدهم ربیع الاول و شیعیان هفدهم این ماه را سالروز ولادت پیامبر گرامی اسلام (ص) می‎دانند.

حضرت امام خمینی (ره)، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران که خود از منادیان وحدت در جهان اسلام بودند، از این مسئله برای اتحاد و نزدیک شدن گروه‌های اسلامی استفاده کردند و فاصلۀ بین این دو تاریخ ۱۲ تا ۱۷ ربیع الاول را "هفتۀ وحدت" نام‎گذاری کردند.

میلاد رحمت اللعالمین حضرت محمد مصطفی (ص) فرصت مغتنمی برای تقویت وحدت و همدلی، کمک مؤمنانه و ابراز ارادت به نبی مکرم اسلام با برپایی جشن‌های مولودی خوانی در منطقه است.

کام‌هایی که به یمن میلاد پیامبراکرم (ص) و سلاله پاکش حضرت امام جعفر صادق (ع) شیرین می‌شوند و جشنی آسمانی در ماه ربیع و میلادی که هرکدام از دلدادگان سرور کائنات، می‌خواهند شیرینیش را با طعم همگانی بچشند.

حجت الاسلام رضا ابراهیمی، رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان مهاباد گفت: میلاد پیامبر رحمت و مهربانی‌ها، فرصتی برای نزدیکی دل‌ها و وحدت بیشتر مسلمانان است.

مولودی خوانی و مداحی در وصف پیامبر خوبی‌ها فرصت مغتنمی برای نهادینه سازی اصول و ارزش‌های اسلام ناب محمدی در جامعه و پایگاه محکمی در برابر نفوذ دشمنان اسلام است.