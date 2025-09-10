پخش زنده
مارکو یوهانسون، دروازهبان ۲۷ ساله و ۱۹۴ سانتیمتری سوئدی، با قراردادی رسمی به جمع شاگردان اسکوچیچ اضافه شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مارکو یوهانسون فوتبال حرفهای خود را از آکادمی مالمو آغاز کرد و سپس در تیمهای مختلفی همچون ترلبورگس، گایس و میالیبی در سوئد به میدان رفت.
پس از درخشش در فوتبال سوئد، یوهانسون راهی فوتبال آلمان شد و پیراهن تیمهای هامبورگ، بوخوم، هانزا روستوک و اینترخت برانشوایگ را بر تن کرد.
این سنگربان سوئدی در مقدماتی لیگ قهرمانان اروپا و لیگ اروپا نیز به میدان رفته است.
در عرصه ملی نیز، وی سابقه بازی در ردههای پایه تیم ملی فوتبال سوئد را دارد و از رده کمتر از ۱۵ سال تا تیم امید (کمتر از ۲۱ سال) برای کشورش به میدان رفته است.