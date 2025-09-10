همزمان با هفته وحدت و میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، ۷۰۰ بسته نوشت افزار و 200 بسته کمک معیشتی در میان خانوارهای نیازمند شهرستان خوی توزیع شد.

اهدای بسته‌های لوازم‌التحریر و بسته‌های معیشتی به نیازمندان خوی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ هیئت عزاداران قلندر شهرستان خوی با همکاری مسجد ملا حسن و مشارکت جمعی از خیران، همزمان با هفته وحدت و میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، آیینی برای حمایت از نیازمندان برگزار کرد.

در این برنامه که با حضور اعضای هیئت و اقشار مختلف مردم همراه بود، ۷۰۰ بسته لوازم‌التحریر به ارزش ۵۰ میلیون تومان در آستانه بازگشایی مدارس در اختیار دانش‌آموزان نیازمند قرار گرفت.

همچنین ۲۰۰ بسته معیشتی شامل اقلام ضروری مانند برنج، روغن، ماکارونی و حبوبات به ارزش بیش از ۲۰۰ میلیون تومان میان خانواده‌های کم‌برخوردار توزیع شد.

مسئولان هیئت هدف از اجرای این اقدام خداپسندانه را یاری دانش‌آموزان بی‌بضاعت برای آغاز سال تحصیلی جدید و پشتیبانی از خانواده‌های نیازمند در شرایط اقتصادی کنونی عنوان کرد