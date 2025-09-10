شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان، گفت: مقاومت توانست اهداف اسرائیل را ناکام بگذارد و مانع اشغال سرزمین لبنان شود و امروز اسرائیل منزوی است و جایی در خاک ما ندارد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان، گفت: مقاومت توانست اهداف اسرائیل را ناکام بگذارد و مانع اشغال سرزمین لبنان شود و امروز اسرائیل منزوی است و جایی در خاک ما ندارد.

مقاومت در دفاع از لبنان همه چیز خود را فدا کرد

شبکه تلویزیونی المنار در خبر فوری گزارش داد: شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان، گفت: از زمان تشکیل لبنان مدرن، اسرائیل چشم طمع به آن داشته و بالاترین درجه وطن پرستی، دفاع از لبنان است. مقاومت در دفاع از لبنان همه چیز را فدا کرد و گرانبهاترین داشته‌های خود از جمله سید شهدای امت سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی‌الدین را تقدیم کرد.

شیخ نعیم قاسم: دشمن گام به گام طرح نیل تا فرات را در منطقه دنبال می‌کند

شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان، گفت: دشمن طی دو سال گذشته طرح اسرائیل بزرگ را گام به گام در غزه و کرانه باختری پیش برد و حمله به قطر بخشی از طرح از نیل تا فرات است.

دبیرکل حزب‌الله: هیچ یک از اهداف توافق نوامبر محقق نشد

شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان، گفت: توافق آتش بس در ماه نوامبر با هدف توقف تجاوز و واگذاری مسئولیت به دولت و بیرون راندن اشغالگران بود، اما هیچ یک از این اهداف محقق نشد.

دبیرکل حزب‌الله: اوضاع فعلی لبنان ناشی از فساد و اجرا نشدن توافق طائف است

شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان، گفت: لبنان وطن نهایی برای همه فرزندانش است و ما از فرزندان آن هستیم. هر کسی که از زمان تاسیس لبنان از آن دفاع کرده، در حفاظت و استقلال لبنان سهم داشته است. این همان کاری است که ارتش تا حد توان انجام داده و مقاومت نیز انجام داده است. فروپاشی اوضاع لبنان به خاطر فساد و اجرا نشدن توافق طائف بود و تجاوز اسرائیل برای سرعت بخشیدن به روند فروپاشی انجام شد.

تاکید دبیرکل حزب‌الله بر نقش مقاومت در ثبات لبنان

شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان، گفت: مقاومت در ثبات لبنان نقش داشته است، زیرا با رساندن جوزف عون به ریاست جمهوری و مقابله با دشمن، مسیر دولت را هموار کرد. مقاومت سد محکمی در برابر جاه طلبی اسرائیل ایجاد کرد و مانع تحقق اهداف آن شد. جلسات دولت در پنجم و هفتم اوت بر خلاف منشور ملی است و هدف آن بردن کشور به سوی شرایط نامعلوم است. عوامل متعددی مانع اجرای تصمیمات صادره در این دو جلسه شد. ما خواهان وحدت ملی هستیم و هیچ بحثی خارج از راهبرد امنیت ملی جایگاهی ندارد. این تنها مسیر حل مشکلات است.

شیخ نعیم قاسم: دولت لبنان جایگزینی برای مقاومت ندارد

شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان، گفت: مسئولیت دولت کنونی، حفظ حاکمیت است و این به معنای بیرون راندن اسرائیل است. چرا دولت می ‌خواهد از قدرت لبنان چشم ‌پوشی کند، در حالی که جایگزینی برای دفاع ندارد؟ چگونه دولت می‌تواند سر خود را بالا بگیرد وقتی تجاوز اسرائیل به منطقه الهرمل رسیده است؟ آمریکا که نقش میانجی را ایفا می‌کند، در واقع در تجاوز علیه لبنان با اسرائیل همدست است و حاضر است لبنان را به اسرائیل تقدیم کند.

دبیرکل حزب‌الله: هدف مشترک آمریکا و اسرائیل علیه لبنان

شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان، گفت: آمریکا از تعهد خود در برابر لبنان عقب نشینی کرد و مسئله اکنون، خلع سلاح حزب قبل از هر اقدام دشمن، شده است. آمریکا و دشمن هدف واحدی دارند و آن، خلع قدرت لبنان است تا لقمه آسانی برای طرح اسرائیل بزرگ باشد. غرب به لبنان اهمیتی نمی‌ دهد، بلکه تنها به اسرائیل اهمیت می‌ دهد. اما برای ما لبنان سرزمین و آینده ما است و هرگز تحت فشار تسلیم نخواهیم شد.

تاکید شیخ نعیم قاسم بر ضرورت ادامه مقاومت

شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان، گفت: سازوکار فعلی فط محل سلاح‌های حزب‌الله را مشخص می‌کند و در برابر تجاوزات اسرائیل هیچ کاری نمی‌کند. ادامه مقاومت برای همه ضروری است و این قدرت لبنان است. دشمن طی دو سال گذشته طرح اسرائیل بزرگ را گام به گام در غزه و کرانه باختری پیش برد و حمله به قطر بخشی از طرح از نیل تا فرات است.