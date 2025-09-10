

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این دو تیم به بهانه تهیه هزار و صد و ده بسته لوازم التحریر و توزیع بین دانش آموزان کم بضاعت در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید باهم دیدار کردند.

این مسابقه فوتبال عصر چهارشنبه ۱۹ شهریور در ورزشگاه سهند واقع در خزانه بخارایی برگزار شد.

در این مسابقه چهره‌هایی همچون «رضا هلالی»، «سیدرضا نریمانی»، حجت الاسلام «احسان بی آزار تهرانی» «حسین عبدی»، «محسن خلیلی»، «محسن ربیع خواه»، «محمد انصاری»، «مهدی علیمرادی»، «بابک کاظمی»، «یوسف سلامی» و «نیما نکیسا» حضور داشتند.

همچنین دو تیم در بین دو نیمه نماز جماعت را در زمین چمن ورزشگاه اقامه کردند.