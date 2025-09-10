به مناسبت آغاز هفته وقف، عملیات اجرایی پروژه احداث هفت‌طبقه ساختمان پزشکان موقوفه حاج شیخ محمد در مریوان با حضور مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، حجت‌الاسلام والمسلمین کاروند، مدیرکل اوقاف استان، هدف از اجرای این طرح عمرانی را افزایش بهره‌وری موقوفات و تحقق نیت واقفان عنوان کرد و افزود: این پروژه زمینه‌ساز توسعه خدمات عمومی و ارتقای جایگاه موقوفات در استان خواهد بود.

وی با اشاره به پیش‌بینی اعتبار ۶۰ میلیارد تومانی برای اجرای این پروژه، گفت: ساختمان پزشکان در زمینی به مساحت ۱۹۵۰ متر مربع و در قالب هفت طبقه با ۱۶ واحد طراحی شده است.

کاروند تأکید کرد که احداث این ساختمان علاوه بر صیانت از موقوفات، نقش مهمی در گسترش خدمات درمانی، ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصادی استان ایفا خواهد کرد.