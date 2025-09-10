جشن بزرگ «مهمانی امت احمد (ص)» به مناسبت میلاد پیامبر رحمت (ص) و امام جعفر صادق (ع) از میدان شهرداری شیراز تا حرم مطهر شاهچراغ (ع) برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، امروز همزمان با میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، مردم شیراز از میدان شهدا تا حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) شادپیمایی کردند.

در این آیین، اجرای سرود، پخش شیرینی، شکلات و شربت حال و هوای مراسم را معنوی و شادمانه کرد. شرکت‌کنندگان همچنین بر اتحاد، همدلی مسلمانان و انسجام امت واحده پیامبر (ص) تأکید کردند.