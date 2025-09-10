به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ دبیر ستاد امر به معروف ونهی از منکر شهرستان مهاباد فلسفه و رسالت این ستاد را نشأت گرفته از قیام حضرت امام حسین (ع) دانست و از تلاش‌های صدا و سیمای مرکز مهاباد در تولید برنامه‌های پر محتوا برای ترویج این فریضه الهی قدردانی کرد.

شیخ محمدی؛ دبیر ستاد امر به معروف ونهی از منکر شهرستان در این نشست گفت: وظیفه اصلی ستاد امر به معروف و نهی از منکر بعنوان یک نهاد نظارتی و مطالبه گری، نظارت بر حسن اجرای گسترش معروفات در جامعه و زدودن منکرات است.

وی افزود: صداوسیمای مرکز مهاباد در سال ۱۴۰۳ بیش از ۴۰ نوع برنامه متنوع و در سال ۱۴۰۴ تاکنون نیز بیش از ۲۰ برنامه در راستای ترویج فریضتین تهیه و تولید نموده‌اند.

محمدصادق امیرعشایری، فرماندار ویژه شهرستان مهاباد هم در این نشست با برشمردن نتایج مؤثر زندگی عفیفانه و اخلاق در خانواده، برترویج فرهنگ حجاب و عفاف در جامعه تأکید کرد.

در این نشست مصوب شد اداره‌های صنعت، معدن وتجارت، آموزش وپرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامی برنامه‌های جدیدی برای آموزش و ترویج فریضه امر به معروف و نهی و از منکر ارائه دهند.