آغاز به کار جشنواره خرما و تابستانه بافق
هفتمین جشنواره تابستانه و چهارمین جشنواره خرمای بافق در محل نخلستان شهرداری آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد
، جشنواره تابستانه و خرمای بافق جلوهای نوین از گردشگری کشاورزی و معرفی ظرفیتهای بومی بافق در قالبی علمی، فرهنگی و سرگرمکننده برای تمامی گروههای سنی از امروز آغاز شد.
در این جشنواره علاوه بر معرفی جاذبههای گردشگری، فعالان شاخص حوزه بستهبندی و فرآوری خرما از استانهای مختلف کشور حضور دارند.
استاندار یزد در مراسم افتتاح جشنواره خرما و جشنواره تابستانه بافق با اشاره به ظرفیتهای ارزشمند این شهرستان گفت: بافق جاذبهها و توانمندیهای قابل توجهی دارد که باید بیش از پیش معرفی و در مسیر توسعه قرار گیرد.
بابایی افزود: هر استان ظرفیتهای فراوانی در دل شهرستانهای خود دارد و شهرستان بافق از جمله مناطقی است که جاذبهها و توانمندیهای برجستهای در حوزه گردشگری و کشاورزی دارد.
وی ادامه داد: با این وجود، تاکنون آنطور که باید، این ظرفیتها نه به مردم کشور و نه حتی به خود استان یزد معرفی نشده است.
بابایی افزود: مجموعه ۴۰۰ هکتاری چهل باغ طیبه و نمایشگاه خرما که امروز شاهد آن بودیم، نمونهای روشن از ظرفیتهای شهرستان بافق است؛ خرما یکی از شگفتیهای طبیعی این منطقه به شمار میرود و خوشبختانه عملکرد باغات نیز بسیار مطلوب است.
استاندار یزد تاکید کرد: نگاه ما به شهرستانها نگاهی بلندمدت است؛ چرا که توسعه شهرستانها منجر به رشد کل استان خواهد شد.
غلامی رییس گروه نخیلات دفتر گرمسیری کشور نیز گفت: ایران یکی از بزرگترین تولیدکنندگان خرما در جهان است و هماکنون ۲۸۱ هزار هکتار از اراضی کشور زیر کشت نخیلات قرار دارد. پیشبینی میشود در سال ۱۴۰۴ میزان تولید خرما به یک میلیون و ۶۸۰ هزار تن برسد که بیانگر رشد ۲۰ درصدی نسبت به گذشته است.
وی با اشاره به اهمیت صادرات خرما خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۳ بیش از ۴۲۳ هزار تن خرما به بازارهای جهانی صادر شده است که جایگاه این محصول را در اقتصاد کشور نشان میدهد.
غلامی بیان کرد: در سیاستهای کلان وزارتخانه نیز موضوع زنجیره ارزش خرما دنبال میشود تا از مرحله تولید تا فرآوری و صادرات، برنامهریزی و حمایتهای لازم صورت گیرد.
گفتنی است این جشنواره تا بیست و یکم شهریور ماه برپاست.