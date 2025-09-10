به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل انتقال خون استان اصفهان گفت: ۴۶۳ نفر از اهداکنندگان خون در روز چهارشنبه ۱۹ شهریور مصادف با سالروز ولادت پیامیر اکرم (ص) و امام ششم شیعیان به مراکز اهدای خون استان مراجعه که از این تعداد ۳۹۷ نفر موفق به اهدای خون شدند.

کیان دهراب پور افزود: ذخیره خون استان اصفهان در زمان حال؛ ۲۱۶۹ واحد معادل پنج و سه دهم (۵/۳) روز است که حداقل استاندارد ذخیره خون به روز، ۸ روز می‌باشد.

مردم استان با مراجعه به یکی از ۱۱ مرکز اهدای خون استان، یاریگر بیماران در مراکز درمانی استان اصفهان باشند.