

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله شانزدهم مسابقات دوچرخه‌سواری اسپانیا در شرایطی پیگیری شد که حامیان فلسطین با بستن جاده، این مسابقه را نیمه تمام گذاشتند. این حامیان به حضور رکاب‌زنان رژیم صهیونیستی در این رقابت‌ها اعتراض داشتند و در نهایت با بستن جاده، اجازه رقابت به آنها را ندادند.

پیش از این هم چندین بار دوچرخه‌سواران رژیم صهیونیستی توسط حامیان فلسطین در مسیر مسابقه محاصره شده بودند ولی با دخالت پلیس از این مخمصه فرار کرده بودند.

براساس گزارش infobae، نفرت مردم اسپانیا از حضور دوچرخه‌سواران اسرائیلی به نقطه اوج رسیده تا جایی که شهردار مادرید برای برگزاری مرحله نهایی این مسابقات در هفته آینده ۱۵۰۰ گارد ملی را برای حفاظت از دوچرخه‌سواران درنظر گرفته است.