در حالی که هنوز یاد و خاطره شهدای نبرد ۱۲ روزه در اذهان زنده است، خانواده معظم یکی از شهدای این حماسه، مراسم جشن وصال فرزند خود را برگزار کردند.

شیرینی وصال یک عروس و داماد بعد از دفاع مقدس ۱۲ روزه

شیرینی وصال یک عروس و داماد بعد از دفاع مقدس ۱۲ روزه





به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ این مراسم صمیمی و پرشور، شاهد آغاز زندگی مشترک عروس و دامادی از یادگاران شهدا بود. فضایی که در آن، دلتنگی برای شهید بزرگوار با شادی و امید به آینده‌ای روشن در هم آمیخت و جلوه‌ای از شیرینی زندگی پس از نبرد را به تصویر کشید.

خانواده شهید در حاشیه این مراسم تأکید کردند: شهدا برکت زندگی ما هستند و رژیم صهیونیستی بداند که پس از جنگ نیز شیرینی زندگی و جریان امید در این مرز و بوم ادامه خواهد داشت.

عروس و داماد جوان نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار داشتند: آرزو داشتیم که شهید عزیزمان امروز در کنارمان حضور داشت، اما یاد و راه پر افتخار او را برای همیشه در زندگی مشترکمان زنده نگه خواهیم داشت.

حاضران در این جشن نیز بر این نکته تأکید کردند که برگزاری چنین مراسمی نشان‌دهنده جریان مستمر زندگی حتی پس از دشوارترین روزهاست و هیچ جنگی قادر به خاموش کردن شعله‌های امید و لبخند در میان مردم نخواهد بود.