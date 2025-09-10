به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، مراسم جشن بزرگ گرامیداشت هفته وحدت و فرا رسیدن میلاد خجسته حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع) در روستای گونجوک بخش احمدآباد با حضور مردم شیعه و اهل سنت از روستاهای کج النگ، زیارت، رباط سفید، صیدآباد، بازحور، اوارشک و دیزباد برگزار شد.

در این مراسم حجت الاسلام برزو دشتکی امام جمعه بخش احمدآباد، مولوی خبیری از علمای اهل سنت و احسان قاضی زاده نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و بخشدار احمدآباد هر کدام در خصوص تاکیدات دین مبین اسلام و قرآن کریم برای اتحاد بین مسلمانان و ضرورت آن در جامعه سخنرانی کردند.

همچنین در این مراسم خواسته های اهالی روستای گونجوک در خصوص مسائل مختلف مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

اجرای سرود توسط دانش آموزان و برنامه های متنوع فرهنگی گروه هنری البرز از دیگر برنامه های این مراسم معنوی بود.