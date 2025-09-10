پایتخت انگلیس این روز‌ها با برپایی بزرگترین نمایشگاه وسایل کشتار، بمب و جنگ افزار، فروشندگان مرگ را با حضور ویژه شرکت‌های جنگ افزارسازی رژیم صهیونیستی گرد هم هم آورده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن پایتخت انگلیس این روز‌ها با برپایی بزرگترین نمایشگاه وسایل کشتار، و بمب و جنگ افزار، فروشندگان مرگ را گردهم آورده است؛ با حضور ویژه شرکت‌های جنگ افزارسازی رژیم صهیونیستی که تضمین کارکرد محصولاتشان قتل از بیش از ۶۴ هزار زن و مرد و کودک فلسطینی را در کمتر از دو سال اخیر رقم زده است.