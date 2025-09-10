به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، مجمع نمایندگان گیلان با صدور پیامی از حضور پرشور مردم شهیدپرور و انقلابی گیلان در دومین کنگره ملی ۸ هزار شهید والامقام استان قدردانی کردند.

در این پیام آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ملت شریف و ولایتمدار گیلان

با سلام و درود به ارواح طیبه شهیدان و روح پرفتوح حضرت امام خمینی (ره) و تبریک و تهنیت به محضر فرماندهی معظم کل قوا، رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدّظلّه‌العالی).

مجمع نمایندگان استان گیلان در مجلس شورای اسلامی بر خود لازم می‌داند مراتب قدردانی و سپاس خود را از حضور باشکوه و پرشور مردم متدیّن، شهیدپرور و انقلابی استان گیلان در دومین کنگره ۸۰۰۰ شهید والامقام استان گیلان ابراز نماید. این حضور گسترده، جلوه‌ای دیگر از عشق به ولایت، وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی و تجدید میثاق با شهیدان راه حق و حقیقت بود.

همچنین صمیمانه از تلاش‌ها و زحمات فرماندهی محترم سپاه قدس استان گیلان، روحانیت معزز، مسئولان کشوری و استانی، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، بسیجیان سرافراز، هنرمندان، اصحاب رسانه و کلیه دست‌اندرکارانی که در برگزاری شایسته این کنگره عظیم و ماندگار نقش‌آفرینی نمودند، تقدیر و تشکر می‌نماییم.

بی‌شک این کنگره ملی، برگ زرینی در تاریخ افتخارآفرین استان گیلان خواهد بود و پاسداشت یاد و نام شهیدان، الهام‌بخش نسل امروز و فردا برای صیانت از آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

از خداوند متعال برای ملت عزیز ایران، به ویژه مردم شریف گیلان، توفیق روزافزون در مسیر اعتلای کشور و تداوم راه شهیدان را مسئلت داریم.

مجمع نمایندگان مردم شریف استان گیلان در مجلس شورای اسلامی