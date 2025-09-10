پخش زنده
مراسم رونمایی از کتاب «کشف اسرار؛ زمینهها و پیامدها» در بیت تاریخی امام خمینی (ره) در قم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ در مراسمی از کتاب «کشف اسرار؛ زمینهها و پیامدها» به قلم حجت الاسلام و المسلمین مقدمی شهیدانی از سوی انتشارات وعده صادق منتشر شد.
این اثر پژوهشی به مناسبت هشتادمین سالگرد نگارش کتاب مهم کشف اسرار توسط امام خمینی (ره) تألیف و منتشر شده و نگاهی جامع و تازه به ابعاد تاریخی، سیاسی و اجتماعی این اثر تأثیرگذار دارد.
این کتاب در ۳۷۰ صفحه و در قطع رقعی تنظیم شده و مشتمل بر سه فصل اصلی مروری بر وضعیت فرهنگی و اجتماعی عصر پهلوی اول، بررسی سیر انتقادی از اسرار هزار ساله تا کشف اسرار و تحلیل دلالتهای سیاسی و اجتماعی کشف اسرار است.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در این مراسم با اشاره به تعالیم آسمانی پیامبر اکرم (ص) در دوران حیات خود گفت: متاسفانه دگر اندیشان دینی به شکل دیگری پیامبر اسلام (ص) را معرفی میکنند که نتیجه آن کاریکاتورهای نشریات اروپایی است.
آیت الله نجم الدین طبسی تاکید کرد: دگراندیشان به شیوه و روشی پیامبر اکرم (ص) را معرفی میکنند که با پیامبری که اهلبیت عصمت و طهارت معرفی میکنند متفاوت است که این گونه روایتها باعث شناخت غلط دنیا از پیامبر رحمت میشود.
وی به کتاب ارزشمند کشف الاسرار امام خمینی (ره) اشاره کرد و افزود: امام راحل در این اثر خود تشیع محمدی را از تشیع التقاطی جدا کردند و حضرت امام (ره) در این اثر خود علیه جریانهای التقاطی مرز بندی کرد و با افشاگری جلوی آنان ایستاد.