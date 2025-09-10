پخش زنده
امروز: -
فرانسه، آلمان، انگلیس روز چهارشنبه بیانیه مشترکی درباره توافق ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی منتشر کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرانسه، آلمان و انگلیس در این بیانیه از تلاشهای آژانس اتمی برای احیای اجرای کامل توافق جامع پادمان ایران قدردانی کردند. این سه کشور با اشاره به حملات انجام گرفته علیه تاسیسات هستهای ایران، هرگونه دخالت در این حملات را تکذیب کردند.
تروئیکای اروپایی در ادامه ضمن ابراز نگرانی از کاهش همکاریهای ایران و آژانس اتمی مدعی شدند: هیچ گونه توجیه غیرنظامی معتبری برای اقدام ایران در تولید اورانیوم با غنای بالا وجود ندارد.
فرانسه، آلمان و انگلیس همچنین از ایران خواستند تا اجازه دسترسی به سایتهای هستهای خود را به آژانس اتمی انرژی اتمی بدهد.
تروئیکای اروپایی در بیانیه مشترک خود ضمن طرح این ادعا که ایران طی ماههای گذشته خواستار «ترتیبات جدید و جداگانه» با شرایط خارج از ماموریت آژانس شده است، عنوان کردند که هرگونه ترتیبات جدید باید در چارچوب توافق جامع عدم اشاعه هستهای اجرا شود.
در این بیانیه همچنین از ایران خواسته شده تا با اقدامات مطرح شده توسط مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی ازجمله تهیه گزارش ویژه درباره وضعیت اورانیوم با غنای بالا و پایین در تاسیسات آسیب دیده و همچنین ازسرگیری کامل بازرسیهای آژانس از تمامی تاسیسات سالم و آسیب دیده، موافقت کند.
این سه کشور در انتها تاکید داشتند که همکاری کامل ایران با آژانس اتمی و اجرای تمام تعهدات پادمانیاش، پایهای ضروری برای دستیابی به یک توافق پایدار در جهت رفع نگرانیها درباره فعالیتهای هستهای ایران است.