اعزام ۴۴۰ نفر از قرارگاه تعلیم و تربیت سپاه بروجرد به مشهد مقدس
فرمانده سپاه ناحیه بروجرد گفت: ۴۴۰ نفر ازفعالان قرارگاه تعلیم و تربیت سپاه بروجرد در قالب اردوی زیارتی – آموزشی عازم مشهد مقدس شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، فرمانده سپاه ناحیه بروجرد با اشاره به اعزام ۴۴۰ نفر ازفعالان قرارگاه تعلیم و تربیت سپاه بروجرد در قالب اردوی زیارتی – آموزشی به مشهد مقدس گفت: این افراد سرمربیان، استادیار، مربیان و سرگروههای قرار گاه قرآنی سپاه ناحیه بروجرد هستند که عازم این سفر معنوی و آموزشی شدند.
سرهنگ برامکی افزود: این سفر معنوی فرصت مناسبی است تا در کنار کسب آرامش و فضائل معنوی زیارت، شرکت کنندگان آموزشهای قرآنی لازم را فرا بگیرند.