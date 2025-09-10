به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس جمهور کشورمان در گفت‌ و‌ گو با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر با اشاره به تجاوز جنایتکارانه رژیم صهیونیستی به کشور قطر بر ضرورت اتخاذ موضع قاطع و واحد امت اسلامی برای جلوگیری از تداوم اقدامات غیرانسانی این رژیم علیه کشور‌های مسلمان تأکید کرد و افزود: رفتار‌های رژیم صهیونیستی نشانگر آن است که این رژیم به هیچ چارچوب و قاعده‌ای پایبند نبوده و هر زمان اراده کند، بدون هیچ ملاحظه‌ای، دست به حمله به هر کشوری می‌زند. در چنین شرایطی اتخاذ موضع واحد و مقتدرانه جهان اسلام ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

آقای پزشکیان ضمن قدردانی از مواضع روشن و قاطع رئیس جمهور مصر در محکومیت این اقدامات جنایتکارانه، ابراز امیدواری کرد امت اسلامی با تمسک به توصیه‌های قرآن کریم و آموزه‌های پیامبر اعظم (ص) به عنوان امتی واحد و یکپارچه عمل و از هرگونه تعرض و تعدی رژیم صهیونیستی به کشور‌های اسلامی جلوگیری کنند.

رئیس جمهور در ادامه مراتب قدردانی و سپاس صمیمانه خود را از میزبانی قاهره و نقش فعال این کشور در پیشبرد مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و تلاش‌های صورت گرفته برای دستیابی به توافق ابراز داشت.

آقای پزشکیان همچنین با اعلام آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای میزبانی از رئیس جمهور مصر گفت: انتظار می‌رود در آینده‌ای نزدیک مقامات عالی دو کشور فرصت یابند تا در دیدار‌های حضوری، درباره راهکار‌های ارتقای روابط دوجانبه و تقویت انسجام جهان اسلام تبادل نظر و مشورت کنند.

رئیس جمهور مصر هم ضمن ابراز خرسندی از تماس با دکتر پزشکیان و تبریک به مناسبت توافق حاصل‌شده میان جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، این توافق را نشانه‌ای روشن از صداقت و حسن نیت جمهوری اسلامی ایران برای حفظ ثبات، صلح و امنیت منطقه دانست.

آقای عبدالفتاح السیسی با بیان اینکه کشور‌های منطقه به رویکرد خردمندانه و مدبرانه ایران در این زمینه اطمینان دارند گفت: هیچ‌گونه راه‌حل نظامی برای حل پرونده هسته‌ای ایران وجود ندارد.

رئیس جمهور مصر همچنین با محکومیت شدید حمله رژیم صهیونیستی به قطر، بر مخالفت و انزجار مصر به هرگونه تجاوز به سرزمین‌های اسلامی و نقض خطوط قرمز امت مسلمان تأکید کرد و گفت: اقدامات اخیر رژیم صهیونیستی بیش از پیش ضرورت اتخاذ موضعی مشترک و قاطع در برابر این رژیم و مقابله با اهداف توسعه‌طلبانه آن برای تسلط بر منطقه را آشکار ساخته است.