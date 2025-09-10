به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،مرکز لرزه نگاری کشوری وابسته به موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران زمین لرزه ای به بزرگی 4.1 در مقیاس امواج درونی زمین ربشتر در ساعت 19:51 دقیقه امشب و در حوال بلوک جیرفت و در عمق 10 کیلومتری زمین ثبت کرد.

مرکز هدایت و مدیریت عملیات بحران دانشگاه علوم پزشکی جیرفت اعلام کرد:تا کنون هیچ خسارت جانی و مالی گزارش نشده است. زلزله دوم هم در شهر بلوک به فاصله 4 دقیقه بعد از زلزله اول به بزرگی2.9 رخ داده است.