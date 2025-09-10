پخش زنده
امروز: -
زمین لرزهای به بزرگی ۴.۱ در مقیاس مواج درنی زمین ریشتر ساعت ۱۹:۵۱ دقیقه بلوک جیرفت را لرزاندکه خوشبختانه خسارتی نداشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،مرکز لرزه نگاری کشوری وابسته به موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران زمین لرزه ای به بزرگی 4.1 در مقیاس امواج درونی زمین ربشتر در ساعت 19:51 دقیقه امشب و در حوال بلوک جیرفت و در عمق 10 کیلومتری زمین ثبت کرد.
مرکز هدایت و مدیریت عملیات بحران دانشگاه علوم پزشکی جیرفت اعلام کرد:تا کنون هیچ خسارت جانی و مالی گزارش نشده است. زلزله دوم هم در شهر بلوک به فاصله 4 دقیقه بعد از زلزله اول به بزرگی2.9 رخ داده است.