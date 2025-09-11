«چارلی کرک»، فعال سیاسی و چهره مشهور جناح راست آمریکا، در جریان یک برنامه در دانشگاه یوتا، مقابل دوربین‌ها هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، لحظه شلیک، گلوله به گردنش اصابت کرد و او روی زمین افتاد. بلافاصله به بیمارستان منتقل شد، اما کمی بعد جان باخت.

«کش پاتل» رئیس اف‌بی‌آی، اعلام کرد یک مظنون بازداشت شده است. پیش‌تر فرد دیگری نیز به اتهام تیراندازی بازداشت شده بود، اما آزاد شد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در شبکه اجتماعی تروث خبر درگذشت او را اعلام و از وی تجلیل کرد و گفت: «هیچ‌کس بهتر از چارلی دل جوانان آمریکا را به دست نیاورد. او محبوب همه بود — به‌ویژه من.» ترامپ همچنین به همسر کرک، اریکا، و خانواده‌اش تسلیت گفت، دستور داد تا پایان روز یکشنبه پرچم‌های کشور نیمه‌افراشته شوند و او را «میهن‌پرست واقعی آمریکایی» خواند.

در نشست خبری، مقامات یوتا گفتند تنها یک تیر شلیک شده که همان باعث مرگ او شده است. بن میسون، رئیس امنیت عمومی یوتا، توضیح داد که تیراندازی احتمالاً از پشت‌بام ساختمانی نزدیک محل مراسم صورت گرفته است.

فرماندار یوتا، اسپنسر کاکس، این حادثه را «قتل سیاسی» توصیف کرد و خطاب به کسانی که از این خبر ابراز خوشحالی کردند گفت: «به خودتان نگاه کنید و ببینید آیا این همان کشوری است که می‌خواهید؟» او یادآور شد که مجازات اعدام در این ایالت برقرار است و قاتل به سزای کارش خواهد رسید.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، نوشت: «چارلی کرک به‌خاطر گفتن حقیقت و دفاع از آزادی کشته شد. او دوست واقعی اسرائیل بود با قلبی شجاع که علیه دروغ‌ها برای یهودیان و مسیحیان جنگید.» نتانیاهو افزود که دو هفته پیش با کرک صحبت کرده و او را به اسرائیل دعوت کرده بود، اما «متأسفانه این دیدار هرگز اتفاق نمی‌افتد.»

دانشگاه یوتا اعلام کرد که پردیس تا اطلاع ثانوی تعطیل است و کلاس‌ها برگزار نمی‌شوند. حاضران نیز مأموریت یافتند فوراً محل را ترک کنند. منابع دانشگاهی گفتند تیرانداز حدود ۱۸۰ متر از کرک فاصله داشته است.

پیش از اعلام مرگ، ترامپ در پیامی خواستار دعا برای سلامتی کرک شده بود. وزیر دفاع آمریکا، پیت هگست، او را «مسیحی، آمریکایی و انسانی استثنایی» خواند. در اسرائیل، رئیس کنست، امیر اوحانا، نوشت: «مردم اسرائیل برای چارلی کرک، مدافع دنیای آزاد، دعا می‌کنند.»

چارلی کرک، ۳۱ ساله، فعال سیاسی جناح راست و مروج ارزش‌های محافظه‌کارانه در میان جوانان آمریکایی بود. او بار‌ها از سیاست‌های اسرائیل دفاع کرده و با حامیان حماس وارد مناظره و جدل شده بود.