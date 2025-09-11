پخش زنده
مدیر امور آبوفاضلاب شهرستان بیرجند از آغاز عملیات اجرایی نصب انشعابات فاضلاب در واحدهای طرح نهضت ملی مسکن در منطقه زعفرانیه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، شهرام خسروی گفت: این عملیات با هدف تکمیل زیرساختهای زیربنایی این پروژه بزرگ، بهطور رسمی آغاز شده و در مرحله نخست، انشعابات فاضلاب برای ۳۳۰ واحد مسکونی اجرا خواهد شد.
وی افزود: این طرح با نظارت مستقیم کارشناسان فنی اداره آبوفاضلاب و با همکاری شرکتهای پیمانکار واجد شرایط، در قالب یک برنامه زمانبندی مشخص در حال اجراست.
مدیر امور آبوفاضلاب شهرستان بیرجند با اشاره به اهمیت تأمین زیرساختهای حیاتی در پروژههای مسکن ملی گفت: اداره آبوفاضلاب با تمام توان و ظرفیتهای فنی و اجرایی خود وارد عمل شده تا زمینه تحویل بهموقع واحدها فراهم شود.
خسروی افزود:نصب اصولی و استاندارد انشعابات فاضلاب، اقدامی مؤثر در ارتقاء سطح بهداشت عمومی، حفاظت از منابع آبی و زیستمحیطی و بهبود کیفیت زندگی ساکنان آینده خواهد بود.
وی گفت: این عملیات در قالب یک طرح جامع و با رعایت کامل ضوابط فنی، ایمنی و زیستمحیطی انجام میشود.
مدیر امور آبوفاضلاب شهرستان بیرجند ضمن درخواست تعامل و همکاری بیشتر دستگاههای اجرایی، خواستار تسریع روند اجرای پروژه با مشارکت تمامی نهادهای مرتبط شد.