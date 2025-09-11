پخش زنده
امروز: -
هوای کلانشهر اصفهان در یک شهر ناسالم برای همه و در چهار منطقه و دو شهر ناسالم برای گروههای حساس است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ شاخص کیفیت هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۴ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به صبح روز پنج شنبه بیستم شهریور با میانگین ۹۵ AQI در وضعیت قابل قبول و به رنگ زرد است.
همچنین بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص کیفی هوای شهر خمینی شهر با میانگین ۱۹۴ AQI در وضعیت ناسالم برای همه و به رنگ قرمز، اما در ایستگاههای کردآباد با ۱۰۷، فرشادی با ۱۰۵، رهنان با ۱۰۱ و رودکی با ۱۲۱ همچنین شهرهای مبارکه با ۱۰۲ و کاشان ۱۰۳ AQI در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس و به رنگ زرد است.
امروز در ایستگاه کردآباد و خیابان ۲۵ آبان با عدد ۱۳۰، دانشگاه صنعتی ۱۲۴، خیابان رودکی ۱۲۲، خیابان رهنان و بولوار کاوه ۱۲۱ و سپاهانشهر ۱۲۹ AQI وضعیت ناسالم برای گروههای حساس و در زینبیه با عدد ۱۶۱ AQI قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه را نشان میدهد.
همچنین شاخص کیفی هوا در ایستگاههای زینبیه با ۹۸، دانشگاه صنعتی ۹۳، سپاهانشهر با ۷۳، فیض با ۹۶، کاوه و ولدان با ۱۰۰، میرزاطاهر با ۸۰ وهزار جریب با ۷۱ و ۲۵ آبان با ۹۷ و پارک زمزم با ۸۳ AQI همچنین شهرهای زرین شهر با ۸۵، شاهین شهر با ۸۶، قهجاورستان با ۹۴، نجف آباد با ۹۶ وبیمارستان صاحب الزمان شهرضابا ۶۳ AQI در وضعیت قابل قبول و به رنگ زرد است.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.