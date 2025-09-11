پخش زنده
همزمان با سالروز درگذشت جلال آل احمد، از مستند «من جلال آل احمد هستم» رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با سالروز درگذشت جلال آلاحمد، مستند «من جلال آلاحمد هستم» به نویسندگی و کارگردانی علی اکبری با حضور صاحب نظران تاریخ و ادبیات کشور در فرهنگسرای اندیشه رونمایی و اکران شد.
علی اکبری کارگردان این مستند درخصوص ساخت این اثر گفت: دغدغهام در این فیلم بررسی جلال بهعنوان یک کنشگر اجتماعی بوده و نویسندگی را برای او ابزاری در دست یک روشنفکر میبینم.
وی در خصوص فرایند تولید این مستند عنوان کرد: این مستند حاصل ده ماه پژوهش است و در آن برای نخستین بار اسنادی از مخزنهای اسناد ملی رونمایی شده است.
مستند «من جلال آلاحمد هستم» با بهرهگیری از انیمیشن، بازسازی، مصاحبه و فیلمها و صوتهای آرشیوی، به روایت سالهای پایانی و پرالتهاب زندگی این نویسنده معاصر میپردازد.
از سایر عوامل این اثر میتوان به محمد داودآبادی (تدوینگر)، محمدحسین درانی (فیلمبردار)، یحیی محمدعلیئی (اصلاح رنگ)، دانیال عبدالحمید (صداگذار) و پرهام عندلیب (سرپرست انیمیت) اشاره کرد.
این مستند در موسسه سینمایی قدرا با مشارکت شبکه مستند سازمان صدا و سیما تولید شده است.