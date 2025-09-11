پخش زنده
امروز: -
مدیر واحد ترافیک و حملونقل شهرداری شهرکرد از تکمیل مطالعات مرحله دو طرح تقاطع غیرهمسطح میدان معلم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما چهارمحال و بختیاری،پیمان محقق گفت: اجرای این طرح مهم با هدف کاهش بار ترافیکی، ارتقای ایمنی و تسهیل دسترسی شهروندان در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: میدان معلم به عنوان یکی از گرههای اصلی ترافیکی شهرکرد، همواره با حجم بالای تردد و بار سنگین ترافیکی مواجه بوده است در همین راستا، اجرای طرح تقاطع غیرهمسطح این میدان با هدف ساماندهی عبور و مرور، کاهش زمان سفرهای درونشهری و بهبود کیفیت زندگی شهروندان طراحی شده است.
وی افزود: در این پروژه دو زیرگذر هر کدام به طول ۵۰۰ متر پیشبینی شده است؛ یکی از سمت خیابان شریعتی به صورت شرق به غرب و دیگری از بلوار امام رضا (ع) به سمت بلوار آزادی به صورت رفت و برگشت طراحی شده است. همچنین سایر دسترسیهای میدان به صورت همسطح خواهد بود که ساخت ۳ پل نیز پیشبینی شده است.
محقق گفت: در مرحله دوم این طرح، طراحی سازه پلها، برآورد مالی و ریالی و نیز تهیه اسناد مناقصه در حال انجام است و پس از تکمیل مراحل، دریافت مجوزات قانونی از شورای اسلامی شهر جهت آغاز عملیات اجرایی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
وی تأکید کرد: اجرای این طرح نقش مؤثری در روانسازی جریان ترافیک و ارتقای زیرساختهای حملونقل شهری ایفا خواهد کرد.